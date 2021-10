RILEGGI LIVE – Under 15, Roma-Napoli 0-0

Dopo 5 minuti di recupero, l’arbitro Sanna fischia la fine del match. Finisce 0-0 tra Roma e Napoli

35+3′ – Cambio nel Napoli: fuori Napoletano, dentro Cannavacciuolo

35+1′ – Angolo di Arduini che crossa in area col sinistro per De Caro che colpisce di testa, ma il pallone termina di poco a lato

34′ – Cambio nel Napoli: fuori Distratto F., dentro Buzzella

31′ – Cambio nella Roma: fuori Coletta e dentro Nardin

30′ – Crampi per Distratto F. che continua il match dopo le cure dello staff medico

27′ – Arzillo dopo un contrasto a centrocampo resta a terra dolorante alla testa ed esce accompagnato dallo staff medico. Dopo aver ricevuto l’ok dell’arbitro rientra in campo

25′ – Doppio cambio Napoli: fuori Sorrentino e Picca, dentro Giglio e Iovine

21′ – Conclusione rasoterra di De Caro, che viene prima smorzata dalla scivolata di Rocco e poi bloccata da Gisondi

20′ – INCROCIO DEI PALI DELLA ROMA! Morucci dalla fascia destra crossa al centro per il neoentrato Arduini, posizionato al centro dell’area conclude di prima intenzione di testa: ne viene fuori un pallonetto del numero 16 giallorosso che colpisce l’incrocio dei pali

19′ – Altro cambio nella Roma: dentro Arduini e fuori Panico

17′ – Giallo per Candido per aver allontanato il pallone e impedito al Napoli di riprendere il gioco velocemente

16′ – Cambio nella Roma: fuori Cinti, dentro De Caro

14′ – Rocco sbaglia il disimpegno e Belmonte intercetta il pallone, il giocatore della Roma calcia di destro ma Gisondi è reattivo a deviare il pallone in angolo

8′ – Percussione palla al piede di Napoletano che poi tira verso la porta di De Marzi, che si distende sulla sua sinistra e blocca il pallone

7′ – Tesauro e Candido sbagliano il tempo dell’intervento e Distratto D. si lancia verso la porta avversaria e dopo essere arrivato nell’area piccola calcia in porta col sinistro, ma il pallone finisce di poco a lato

2′ – Belmonte supera un paio di difensori del Napoli con un paio di pallonetti e calcia col sinistro al volo: Gisondi è attento e toglie la palla dalla porta

Inizia la ripresa

Cambio per la Roma all’intervallo: esce Scacchi, entra Morucci

Termina il primo tempo

34′ – Panico controlla dai 30 metri e spara un destro verso la porta di Gisondi ma il tiro termina di poco alto a lato destro

31′ – Ammoniti Napoletano nel Napoli e Di Nunzio nella Roma: i due sono stati beccati dall’arbitro per reciproche scorrettezze dopo che Sanna aveva assegnato una punizione ai partenopei

27′ – Sorrentino parte palla al piede sulla fascia destra e giunto nei pressi dell’area piccola effettua il tiro, ma la palla finisce sull’esterno della rete

26′ – Batti e ribatti al limite dell’area di rigore del Napoli, il pallone finisce sui piedi di Cinti che calcia in porta ma il pallone viene respinto da un difensore azzurro

23′ – Arzillo dai trenta metri prende la mira e calcia in porta con il destro: il tiro è centrale e De Marzi blocca senza particolari problemi

22′ – Scontro aereo tra Candido e Picca: il giocatore della Roma prosegue la sua partita dopo essersi fermato a terra qualche istante

17′ – Corner da destra per il Napoli, batte Napoletano che mette in mezzo per Garofalo che con il sinistro non riesce a impattare il pallone da ottima posizione

15′ – Punizione per la Roma dalla destra, sul pallone Coletta: il suo cross diventa un tiro che viene bloccato da Gisondi

11′ – Panico calcia in porta dal limite dell’area con il destro, il pallone viene deviato da un difensore del Napoli in calcio d’angolo

7′ – Corner per il Napoli, Napoletano crossa al centro per Rocco che effettua una torsione di testa ma il pallone termina di poco fuori

4′ – Attacca la Roma, cross di Di Nunzio per Belmonte che manca l’impatto con il pallone che finisce a lato

3′ – Coletta dai 20 metri si accentra dalla destra superando Distratto F., e calcia in porta. Gisondi è attento e blocca il tiro rasoterra

2′ – Avanza palla al piede Distratto D. che arriva al vertice sinistro dell’area piccola della Roma, ma viene fermato da un buon intervento di Candido

Inizia il match

Formazioni ufficiali:

Roma: De Marzi; Tesauro, Cama, Zinni, Di Nunzio (C), Candido, Belmonte, Panico, Cinti, Coletta, Scacchi. A disp.: Civello, Terlizzi, Marchetti, Nardin, Arduini, Ferrara, De Caro, Morucci, Recagno. All.: Rizzo.

Napoli: Gisondi; Lupacchio, Distratto F. (C), Cimmaruta, Rocco, Garofalo, Distratto D., Arzillo, Picca, Napoletano, Sorrentino. A disp.: La Matta, Carofilo, Di Fiore, Buzzella, Cannavacciuolo, Raiola, Giglio, Iovine. All.: Sorano.

Benvenuti alla diretta testuale di IamNaples.it di Roma-Napoli, gara valida per la quarta giornata del campionato under 15 girone D. Gli azzurrini cercano continuità dopo il successo contro la Salernitana di domenica scorsa, hanno sei punti in classifica e inseguono al terzo posto proprio la Roma e il Benevento. I giallorossi comandano la classifica a punteggio pieno, hanno inflitto goleade al Lecce, al Cosenza e alla Reggina segnando 17 gol in tre partite. Il Napoli ha vinto a Lecce alla prima giornata, poi è caduto in casa contro la Reggina e sempre al Kennedy ha battuto domenica scorsa la Salernitana.