RILEGGI LIVE – Under 16, Napoli-Frosinone 2-0: (41’p.t., 45’s.t. D’Angelo)

Termina la partita

45′ Goool del Napoli!! Raggioli parte in contropiede e compie un passaggio filtrante per D’Angelo che raddoppia

42′ Cantone ruba palla e serve Raggioli che la passa a Valentino. L’azzurrino prova il tiro, ma il suo tentativo termina lontanissimo dai pali della porta difesa da Grasso

40′ Altri due cambi per mister Malafronte: Malasomma e Stasi escono e fanno spazio a Valentino e Campanile

39′ Raggioli prende palla a centrocampo e tira dal limite, dopo aver saltato due avversari: sfera che si spegne sul fondo

38′ Grande occasione per il Napoli: Borriello sbaglia il passaggio decisivo per Raggioli

37′ Punizione dalla destra di Buttanarazzi: blocca Petrone

35′ Cambio negli ospiti: esce Ambrosini ed entra Pavetti

34′ Super occasione per il Frosinone. Diagonale di Schietroma che termina di poco fuori

32′ Bella combinazione tra Borriello e Raggioli, servito poi Stasi che tenta una conclusione dalla distanza: bravo Grasso a bloccare

30′ Borriello ruba un ottimo palla, entra in area di rigore e serve Raggioli che si gira e tira: pallone fuori

27′ Cambio anche nel Frosinone: Buttarazzi entra al posto di D’Auria

27′ Doppia sostituzione per i partenopei: De Luca e Borriello subentrano al posto di Dionisio e Parisi

20′ Ammonito Sparavigna per aver allontanato il pallone a gioco fermo

18′ Grande occasione per il Napoli. Stasi va via sulla destra e la mette in mezzo per Raggioli che, tutto solo, sbaglia

16′ Sostituzione anche tra le fila degli ospiti: Centra subentra al posto di Fiorletta

14′ Doppio cambio nel Napoli: escono Pinzolo ed Avvisati ed entrano Raggioli e Cantone

9′ Grande occasione per il Frosinone. Sulla destra dribbling di Rizzo sul Dionisio, il giocatore ciociaro la mette in mezzo per Coiro che prova la girata di destro: sfera che esce fuori di pochissimo

6′ Parisi si allarga sulla sinitra e serve Stasi, che controlla e conclude: palla alta

4′ Sull’angolo successivo ci prova di nuovo Stasi: sfera che sorvola la traversa

4′ Stasi prova il gol direttamente da calcio d’angolo: Grasso devia in corner

2′ Occasione per il Napoli. Malasomma per Stasi che prova un tiro-cross: palla fuori

Iniziata la ripresa

42′ Fine primo tempo dopo un minuto di recupero

41′ Goool del Napoli!! Dalla destra Stasi la mette in mezzo con un cross basso per Malasomma che non riesce ad aggiancare, ma sul pallone arriva D’Angelo che insacca

40′ Calcio di punizione dalla destra per il Napoli, cross al centro di Stasi per il colpo di testa di Malasomma: palla fuori

35′ Ammonito Dionisio per un fallo su Schietroma

31′ Gol annullato al Napoli. Passaggio filtrante di Malasomma per Stasi, che la mette in mezzo per Pinzolo che realizza il gol ma l’azione viene fermata dall’arbitro per un fuorigico

28′ Grande occasione per il Napoli. Cross di Sparavigna, Grasso sbaglia l’uscita facilitando così il tiro di Avvisati a porta vuota: è bravissimo Coiro a salvare sulla linea

24′ Azione personale sulla sinistra di Malasomma che si accentra e tira: blocca facilmente Grasso

23′ Bella triangolazione tra Avvisati, Parisi e Sparavigna che sbaglia il cross. L’azzurrino poteva fare sicuramente meglio, visto che era del tutto libero

18′ Calcio d’angolo per il Frosinone: Petrone sbaglia l’uscita e, dopo vari batti e ribatti, salva sulla linea D’Angelo

16′ Combinazione tra Coiro e Fiorletta, con quest’ultimo che tenta la conclusione: palla alta

10′ Cross dalla destra, Pinzolo non riesce ad aggianciare. Il pallone arriva comunque sui piedi di Avvisati, che tira di collo ai limiti dell’area di rigore ciociara: sfera che sorvola la traversa

7′ Percussione sulla sinistra di Malasoma, che si accentra e tira: para Grasso

1′ Occasione per il Frosinone. D’Auria entra in area di rigore e, tutto solo, invece di tirare la mette in mezzo: libera la difesa del Napli

Le formazioni ufficiali:

Napoli: 1 Petrone, 2 Sparavigna, 3 Dionisio, 4 Avvisati, 5 Esposito, 6 Gambardella, 7 Malasomma, 8 D’Angelo, 9 Pinzolo, 10 Parisi, 11 Stasi. A disposizione 12 Puca, 13 Cefariello, 14 De Luca, 15 Scarpato, 16 Cantone, 17 Borriello, 18 Campanile, 19 Valentino, 20 Raggioli. Allenatore Luigi Malafronte

Frosinone: 1 Grasso, 2 De Rita 3 D’Auria, 4 Silvestri, 5 Saputo, 6 Pelosi, 7 Rizzo, 8 Ambrosini, 9 Schietroma, 10 Coiro, 11 Fiorletta. A disposizione 12 Romano, 13 Magnolia, 14 Fratarcangeli, 15 Bocanelli, 16 Di Cristoforo, 17 Chianese, 18 Centra, 19 Buttarazzi, 20 Pavetti. Allenatore Luca Galuppi

Benvenuti alla diretta testuale di IamNaples.it di Napoli-Frosinone, gara valida per la diciassettesima giornata del campionato Under 16 girone D. Gli azzurrini, dopo la sconfitta contro la Lazio, sono al terzo posto in classifica a tre lunghezze di distanza dalla Roma che occupa la seconda posizione. Le prime due classificate vanno ai quarti di finale, saltando un turno nella corsa verso la final four mentre le terze, le quarte, le quinte, le seste dei tre gironi vanno ai play-off. Al Kennedy arriva il Frosinone penultimo in classifica, sconfitto in casa dalla Reggina nell’ultimo turno.