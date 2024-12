RILEGGI LIVE – Under 16, Napoli-Roma 1-3 (8′ s.t. Dal Bon; 19′ s.t., 30′ s.t. Russo; 33′ s.t. Alfano)

Fine del match

41′ – Tiro cross di Di Mascio, parata di Amendola e poi palla sulla traversa

40′ – 5′ di recupero

38′ – Ammonito Saviano per aver allontanato il pallone

33′ – Cambio nella Roma: fuori Dal Bon, dentro Perrotta

33′ – GOL DEL NAPOLI! Palla scodellata in avanti dalla difesa, sponda dalla sinistra, Alfano la mette giù e con l’esterno destro batte il portiere

30′ – Tris della Roma. Errore grave in uscita del Napoli. Branchizio da ultimo uomo perde palla in mezzo a tre avversari, la recupera Russo che batte Amendola

29′ – Cambio nel Napoli: fuori De Rosa, dentro Condemi

26′ – Sponda di Mane per Riccio, che tira dal limite dell’area, palla di poco alta sopra la traversa

25′ – Cambio nella Roma: fuori Giammattei, dentro Proietti

24′ – Ammonito Amendola per proteste

24′ – Ammonito Giammattei per fallo su una ripartenza del Napoli

20′ – Doppio cambio nel Napoli: fuori Chianese e Scotti, dentro Barretta e Alfano

19′ – Raddoppio della Roma. Gravissimo errore in uscita da parte del Napoli, che regala il pallone alla Roma precisamente a Giammattei, che fa fuori un avversario e serve Russo che col piattone in diagonale batte il portiere

13′ – Doppio cambio Napoli: fuori D’Angelo e Pengue, dentro Rescigno e Mane

9′ – Cambio nella Roma: fuori Susin dentro Di Mascio

8′ – Gol della Roma. Azione sulla sinistra, palla messa al centro per Russo che fa fuori un avversario e calcia, miracolo del portiere, ma sulla ribattuta segna Dal Bon

1′ – Batti e ribatti in area, la palla arriva a Dal Bon che si gira in un fazzoletto e tira col sinistro, palla sull’esterno della rete

15:56 – Inizia la ripresa, batte il Napoli

Fine primo tempo

36′ – Ancora traversa di Riccio! Conduce palla per una decina di metri, tira col destro dal limite fra tre avversari, la palla si stampa sul legno

28′ – Ammonito Guaglianone per simulazione in area

23′ – Pengue difende palla e serve Riccio, prima finta di tirare col destro e si libera di due avversari, calcia col sinistro e prende la traversa a portiere battuto

20′ – Buona occasione per la Roma, palla scodellata in avanti, Giammattei e si libera di forza di due avversari, ci prova col sinistro al limite dell’area, palla di poco a lato

17′ – Disimpegno errato della difesa del Napoli, Giammattei arriva molto defilato sulla destra, ma da solo davanti al portiere e tenta un tiro-cross: la palla arriva a Susin che calcia debolmente, blocca Amendola

7′ – Si fa vedere anche la Roma in avanti, punizione battuta da Guaglianone dai 30 metri dalla destra, palla taglia e forte al centro, Cioffi la sfiora ma non riesce a ribadire in rete

3′ – Azione pericolosa del Napoli, Scotti va via in velocità sulla destra, prova il tiro di destro palla di poco alta sopra la traversa

15:02 – Inizia il match, batte la Roma

Formazioni ufficiali:

Napoli: 1 Amendola, 2 Chianese, 3 Branchizio, 4 D’Angelo A., 5 Natale, 6 Liccardo, 7 Russo, 8 De Rosa (C), 9 Pengue, 10 Riccio, 11 Scotti. A disp. 12 Ziello, 13 Raia, 14 Varriale, 15 Lepre, 16 Barretta, 17 Rescigno, 18 Alfano, 19 Condemi, 20 Mane. All. Liguori.

Roma: 1 Bouaskar, 2 Milocco, 3 Saviano, 4 Cioffi, 5 Di Marino, 6 Paul, 7 Susin, 8 Giammattei, 9 Dal Bon (C), 10 Guaglianone, 11 Russo. A disp. 12 Sala, 13 Liturri, 14 Coletta, 15 Ndao, 16 Proietti, 17 Perrotta, 18 Strata, 19 Rialti, 20 Di Mascio. All. Scala.

Benvenuti alla diretta testuale di IamNaples.it di Napoli-Roma, gara valida per la decima giornata del campionato Under 16 A e B. Gli azzurrini sono ottavi con dieci punti in classifica, a -6 dalla Roma che è seconda insieme alla Fiorentina ad otto lunghezze di distanza dall’Empoli capolista a punteggio pieno. Sia il Napoli che la Roma sono reduci da una sconfitta per 2-0, gli azzurrini sul campo della Fiorentina mentre i giallorossi hanno perso il derby contro la Lazio.