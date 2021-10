RILEGGI LIVE – Under 17, Napoli-Ascoli 4-0 (7′, 17′, 31′ Solmonte; 43′ Russo)

16:50 Termina il match

90′ – 5 minuti di recupero

85′ – Girandola di cambi. Nel Napoli fuori Russo e Milo, dentro Fucci e Cinqugrana. Nell’Ascoli esce Del Moro ed entra De Marcellis

75′ – Triplo cambio anche nel Napoli: fuori Vilardi, Balestriere e Grieco, entrano Mazzone, Di Lorenzo e Di Lauro

72′ – Triplo cambio dell’Ascoli: fuori Ciccanti, Mazzoni e Flaiani ed entrano Ripani, Di Sabatino e Del Moro

66′ – Cross di Russo dalla sinistra, la palla arriva al centro con Balestriere che controlla ma non riesce a calciare in porta. La palla viene allontanata dalla difesa dell’Ascoli

62′ – Tiro di Grieco dalla sinistra, parata di Rafaelli: la palla arriva a Vilardi che la rimette al centro ma Vigliotti viene anticipato dalla difesa

59′ – Primo intervento di Turi della partita: tiro di Ciccanti dal limite dell’area, si distende bene il portiere del Napoli sulla destra e devia il pallone

57′ – Punizione di Russo, palla scodellata al centro di poco D’Avino non riesce a deviare la palla in porta

54′ – Due angoli consecutivi per il Napoli ma nulla di fatto

52′ – Doppio cambio del Napoli: fuori Romano e Solmonte per Tuccillo e Vigliotti

47′ – Tiro di Carano che termina a lato

16:oo – Inizia la ripresa

15:46 – Senza recupero termina il primo tempo

43′ – GOL DEL NAPOLI! Russo recupera palla su Carano, palla a Vilardi sulla destra che gliela restituisce: il tiro di Russo non viene trattenuto da Rafaelli e finisce in porta

35′ – Altra occasione per il Napoli con una punizione dal limite: Milo mette palla al centro per Solmonte, il colpo di testa finisce fuori

33′ – Tiro di Solmonte deviato in angolo

31′ – GOL DEL NAPOLI! Tripletta di Solmonte che si presenta sul dischetto, palla a destra e portiere a sinistra

30′ – Rigore per il Napoli! Solmonte atterrato in area da Toska che viene espulso

28′ – Tiro dal limite di Carano, palla di poco a lato

27′ – Il Napoli gestisce bene la partita

22′ – Bel lancio dalla difesa del Napoli, controllo di qualità di Solmonte sulla lunetta dell’area di rigore, che scarica sulla destra per Vilardi il quale calcia in porta. La palla, però, termina di pochissimo fuori a lato destro della porta di Rafaelli

17′ – GOL DEL NAPOLI! La difesa dell’Ascoli respinge il pallone da calcio d’angolo, Milo recupera il pallone e serve Vilardi: l’azzurrino numero 7 fa filtrare il pallone per Solmonte che segna con un diagonale destro

16′ – Il Napoli recrimina su un possibile intervento su Russo da rigore, nulla di fatto su successivo corner

15′ – Brutta palla persa da Carano, ne approfitta Russo che dal limite dell’area prova il sinistro, ma la palla si spegne di poco al lato destro di Rafaelli

11′ – Primo tiro dell’Ascoli con Carano che imbastisce un’azione personale, arriva al limite dell’area e calcia verso la porta di Turi: Milo si oppone e devia il pallone in corner

9′ – Palla persa dall’Ascoli in fase di impostazione, Balestriere serve Solmonte che sbaglia la conclusione

7′ – GOL DEL NAPOLI! Bell’azione degli azzurrini che si portano in vantaggio: lancio di Milo da centrocampo per Vilardi sulla fascia destra che la mette al centro dopo aver superato Regnicoli, dopo un batti e ribatti la palla arriva a Solmonte che la mette in porta al secondo tentativo dopo la parata iniziale di Rafaelli.

4′ – L’Ascoli risponde con un 4-3-3: Bozzolini, Toska, Troiani e Regnicoli compongono la difesa; Andreucci e Del Moro mezzali con Carano al centro. L’attacco è formato da Mazzoni, Ciccanti e Flaiani

4′ – Solmonte tira in porta, ma il tiro viene sporcato da Troiani e la palla finisce comoda tra le braccia di Rafaelli

2′ – Carano entra in area che viene fermato dalla difesa del Napoli, la palla finisce tra le braccia di Turi

1′ – Il Napoli si schiera con un 4-4-1-1 con Turi in porta, Romano-Ruggiero-D’Avino e Tortora in difesa, Milo-Balestriere a centrocampo con Vilardi e Grieco sulle fasce. Solmonte unica punta davanti a Russo trequartista

15:01 – Inizia il match

Formazioni ufficiali:

Napoli: 1 Turi, 2 Romano, 3 Tortora, 4 Milo, 5 Ruggiero, 6 D’Avino, 7 Vilardi, 8 Balestriere, 9 Solmonte, 10 Russo, 11 Grieco. A disp. 12 Pellino, 13 Tuccillo, 14 Mazzone, 15 Di Lauro, 16 Di Lorenzo, 17 Cinquegrana, 18 Fucci, 19 Vigliotti, 20 Miele. All. Liguori.

Ascoli: 1 Rafaelli, 2 Bozzolini, 3 Regnicoli, 4 Carano, 5 Toska, 6 Troiani, 7 Del Moro, 8 Andreucci, 9 Mazzoni, 10 Ciccanti, 11 Flaiani, A disp. 12 Santaucia, 13 Strappini, 14 Ferrara, 15 Ripani, 16 De Marcellis, 17 Di Sabatino, 18 Del Moro. All. Seccardini.

Arbitro: Angelillo

1° Assistente: Ciannarella

2° Assistente: Cecere

Benvenuti alla diretta testuale di IamNaples.it di Napoli-Ascoli, gara valida per la quarta giornata del campionato Under 17 A e B girone C. Gli azzurrini domenica scorsa hanno riscattato il ko contro il Benevento vincendo 1-0 a Perugia grazie ad un gol di Ruggiero. Al Kennedy arriva l’Ascoli ancora fermo a zero punti in classifica, nelle prime tre giornate ha perso contro Roma, Salernitana e Crotone.