A fine partita c’è stata un po’ di tensione tra le due squadra: tra i più focosi Scognamiglio che è stato ammonito

Terminato il match

90′ Concessi tre minuti di recupero

90′ Pallone pericoloso di Mazzarino in area di rigore azzurra: libera Gioielli con un colpo di testa

86′ Due sostituzioni per mister Gatto: Portogallo e Parrotta subentrano a Spingola e a Maccari

85′ Tiro-cross di Scognamiglio che attraversa tutta l’area di rigore calabrese, ma nessun giocatore del Napoli è pronto ad impattare la sfera

79′ Doppio cambio tra le file azzurre: escono Marchisano e Giannini ed entrano Scognamiglio e Pietropaolo. Napoli che passa ad un 4-3-3

74′ Cosenza in dieci: espulso Gigliotti per doppia ammonizione. Il calciatore, già ammonito, è rientrato in campo senza permesso, dopo esser stato a bordocampo per curarsi

72′ Bel tiro dalla distanza di Giannini: blocca agevolmente Borrelli

66′ Occasione Napoli. Destro di Gioielli che colpisce il palo

65′ Occasione Cosenza. Cross dalla sinistra, girata in area di Mazzarino: sottoporta Maccari non riesce ad intervenire sul pallone grazie all’intervento prodigioso di Hysaj

64′ Ammonito Longobardi per aver trattenuto la maglia a Maccari

63′ Cambi nelle file degli ospiti: Mazzarino e Mauri entrano al posto di Di Fatta e Marino

63′ Sostituzione per mister Carnevale: Longobardi subentra a Marranzino

59′ Tentativo di Di Fatta dalla destra: sfera che si spegne sul fondo

54′ Calcio di punizione dalla lunga disanza di di Maccari: pallone abbondantemente a lato

51′ Cambio nel Cosenza: entra Salvatore Esposito ed esce D’Amico

46′ Occasione Napoli. Grandissimo tiro di Pesce: colpo di reni di Borrelli che manda il pallone sulla traversa e in calcio d’angolo

46′ Sostituzione per il Cosenza: De Rogatis subentra a Collura

46′ Tre cambi per il Napoli: escono Di Leo, De Pasquale, e Flora ed entrano Hysaj (cugino del calciatore della prima squadra), Di Dona e Carnevale. Azzurrini schierati con il 4-3-1-2

Cominciata la ripresa

15:48 Termina il primo tempo

47′ Azione personale di Pesce, che va via sulla destra ma si allunga il pallone: Borrelli esce e blocca il pallone

46′ Palla in verticale per Maccari che parte sul filo del fuorigioco, l’attaccante del Cosenza fa partire uno sterile pallonetto che finisce tra le braccia di Boffelli

45′ L’arbitro concede 3′ di recupero

42′ Raccoglie palla Di Fatta al limite dell’area di rigore, il 10 del Cosenza si gira e fa partire un bellissimo tiro verso la porta di Boffelli: palla di poco alta sopra la traversa

36′ Cross verso l’area di rigore del Cosenza, allontana Perez, ma sulla ribattuta si avventa il neo-entrato Spavone che calcia il pallone a lato della porta di Borrelli

35′ Punizione per il Napoli: cross di Giannini che non trova deviazioni nell’area di rigore del Cosenza

34′ CAMBIO NEL NAPOLI: Esce Di Palma, al rientro da un infortunio, entra Spavone che si posiziona sul centro sinistra, mentre Flora va sul centro destra

33′ Fallo di Marino su Marranzino, l’arbitro fischia la punizione: proteste di Gigliotti, che viene ammonito

31′ Di Fatta serve Maccari che porta palla sulla sinistra, provvidenziale il ritorno di Marchisano che gli strappa il pallone

30′ Pontillo esce in pressione su Di Fatta, ma sul rimpallo il pallone finisce sui piedi di Maccari: il tiro, ciabattato, finisce fuori dallo specchio della porta

25′ Ancora un tiro di D’Amico, ma la palla finisce a lato dalla porta difesa da Boffelli

24′ Corner corto battuto dal Cosenza, cross di Marino ma Boffelli esce e blocca la palla

23′ TRAVERSA DEL COSENZA! Buon momento del Cosenza: gran pressing dei ragazzi di Gatto sul palleggio del Napoli. Flora perde il pallone e dal lato destro D’Amico prova il tiro che dopo una deviazione finisce sulla traversa.

21′ Sul successivo calcio d’angolo in favore del Cosenza, il Napoli riesce ad allontanare il pallone in fallo laterale

20′ Passaggio sbagliato di De Pasquale a centrocampo, il Cosenza conquista il pallone e D’Amico scappa via in verticale verso la porta di Boffelli che riesce a sventare. Continua l’azione con Di Fatta che prova a deviare di tacco sul primo palo dopo un cross al centro, ma il Napoli si rifugia in corner

18′ Su successivo corner, è ancora Boffelli ad allontanare il pallone sul quale si avventa Marino: il 4 del Cosenza non riesce a impattare bene il pallone e poi prova l’assist in verticale, ma è ancora il portiere del Napoli ad avere la meglio

17′ Fallo al limite dell’area di Di Palma su Maccari, punizione dal limite: parata di Boffelli che devia in corner

14′ Pesce scappa verso l’area di rigore del Cosenza, prova la conclusione ma viene deviata da Sirimarco. Sugli sviluppi del calcio d’angolo, uscita a vuoto di Borrelli, sul pallone si avventa Di Leo che non trova la porta

5′ NAPOLI IN VANTAGGIO! Uscita sbagliata da parte del Cosenza, Di Palma intercetta il pallone e con un tiro dalla distanza beffa Borrelli!

2′ Parte forte il Napoli: cross al centro nell’area di rigore del Cosenza, ma nemmeno uno tra Pesce, Gioielli e Pontillo riesce a deviare il pallone verso la porta calabrese dopo alcuni rimpalli

1′ Prova il tiro Giannini, pallone a lato

15:00 Inizia il match

Ecco le formazioni ufficiali

Napoli (4-3-3): 1 Boffelli; 2 Marchisano, 5 Pontillo, 6 Di Leo, 3 Giannini; 10 Flora, 4 Gioielli, 8 Di Palma; De Pasquale, 9 Pesce, 11 Maranzino. A disp.: 12 Pirone, 13 Picardi, 14 Pietropaolo, 15 Longobardi, 16 Spavone, 17 Carnevale, 18 Scognamiglio, 19 Di Dona, 20 Hysaj. All. Carnevale

Cosenza (4-3-1-2): 1 Borrelli, 2 Cimino, 5 Sirimarco, 6 Perez, 3 Baldovino; 4 Marino, 7 Gigliotti, 8 Spingola; 10 Di Fatta; 9 D’Amico, 11 Maccari. A disp.: 12 Gualtieri, 13 Portogallo, 14 De Rogatis, 15 Tutino, 16 Parrotta, 17 Mauri, 18 Esposito C., 19 Esposito S., 20 Mazzarino. All. Gatto

I parenti dei calciatori, impossibilitati dal guardare il match vista la decisione di giocare a porte chiuse, scavalcano nel tentativo di intravedere la partita

Benvenuti alla diretta testuale di IamNaples.it di Napoli-Cosenza, gara valida per la seconda giornata del campionato Under 17 girone C. Gli azzurrini alla prima giornata hanno strappato nei minuti finali un pareggio sul campo dell’Empoli mentre il Cosenza ha battuto 3-0 la Salernitana. I ragazzi di mister Carnevale al debutto al complesso sportivo Kennedy cercano la prima vittoria stagionale.