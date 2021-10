RILEGGI LIVE – Under 17, Salernitana-Napoli 1-1 (16′ Russo rig., 45′ Cozzolino)

Termina il match

45+3′ – Allocca esce nella terra di nessuno, ma Cuciniello non riesce a punire dalla trequarti con un pallonetto che finisce fuori

45+2′ – Nella Salernitana esce Cozzolino ed entra Fusco

45′ – Giallo a Mazzone per un fallo di mani volontario

44′ – Ammonito Perulli

40′ – Altri due cambi per il Napoli: fuori Tortora e Milo, dentro Fucci e Attanasio. Milo out per infortunio

34′ – Doppio cambio nella Salernitana: fuori Birra e Ianniello, dentro Castellano e Perulli

32′ – Gol annullato a Tortora per fuorigioco!

31′ – Cambio nel Napoli: fuori Balestriere, dentro Di Lorenzo

31′ – Da fermo viene sorpresa anche la linea del Napoli, lancio un pizzico troppo lungo per Cozzolino che non riesce a indirizzare verso la porta

27′ – Ammonito Cozzolino

26′ – Dormita della retroguardia della Salernitana, ma Cuciniello a tu per tu con Allocca non angola abbastanza

15′ – Rigore sbagliato dalla Salernitana! Turi para il tiro di Birra, si resta sull’1-1. Il giocatore granata se l’era procurato dopo una carica di Tuccillo

10′ – Sostituzioni anche per la Salernitana: Langellotto e Nicoletti escono, al loro posto Ianniello e Mastrocinque

15:58 Due cambi all’intervallo per il Napoli: escono Romano e Russo, entrano Di Lauro e Tuccillo

15:46 Termina il primo tempo

45′ – 2 minuti di recupero

45′ – Gol della Salernitana! Bell’azione sulla sinistra, poi cross basso che taglia l’area e tap-in in area piccola da parte di Cozzolino che firma l’1-1

40′ – Cambio nel Napoli: fuori Miele, dentro Manzo

39′ – ESPULSO D’AVINO! Napoli in dieci uomini, decisione abbastanza severa dell’arbitro

37′ – Gioca bene la Salernitana, ma ora rischia lo 0-2: provvidenziale chiusura di Allocca nell’uno contro uno con Vilardi

28′ – Palo del Napoli colpito da Russo direttamente da calcio d’angolo

22′ – Grande palla gol per la Salernitana: Cozzolino salta due uomini ed entra in area, prova a incrociare ma Turi respinge

21′ – Primo ammonito per il Napoli, si tratta di Romano: sulla punizione batti e ribatti in area piccola ma nessuno riesce a indirizzare verso la porta di Turi

16′ – GOL DEL NAPOLI! Sul dischetto si presenta Russo che la mette dentro

16′ – Rigore per il Napoli! Lo guadagna Tortora dopo una punizione dubbia battuta rapidamente

14:59 Inizia il match

Formazioni ufficiali:

Salernitana: 1 Allocca, 2 Langellotto V., 3 De Gennaro G, 4 Nicoletti A., 5 Gallo B, 6 La Rocca P., 7 Scognamiglio C., 8 Celia A., 9 Cozzolino G., 10 Birra C., 11 Macrì V. A disp. 12 Gaglione A., 13 Fasano M., 14 Ianniello G., 15 Melella R., 16 Mastrocinque S., 17 Gasparo A., 18 Fusco G., 19 Castellano G. 20 Perulli A. All. Cerrato.

Napoli: 1 Turi, 2 Romano, 3 Tortora, 4 Milo, 5 Mazzone, 6 D’Avino, 7 Vilardi, 8 Balestriere, 9 Miele, 10 Russo, 11 Cuciniello. A disp. 12 Pellino, 13 Manzo, 14 Fucci, 15 Di Lauro, 16 Tuccillo, 17 Di Lorenzo, 18 Ceci, 19 Attanasio, 20 Vigliotti. All. Liguori

Benvenuti alla diretta testuale di IamNaples.it di Salernitana-Napoli, gara valida per la settima giornata del campionato Under 17 girone C. Gli azzurrini sono secondi a pari punti con la Roma, che ha però una gara in meno avendo già esercitato il turno di riposo, il Benevento capolista è distante tre lunghezze. Le prime due classificate di ogni girone accedono direttamente ai quarti di finale, saltando così i play-off. La Salernitana in cinque gare disputate ha collezionato solo sei punti, due settimane fa nell’ultima sfida giocata ha vinto 3-1 sul campo del Crotone. Il Napoli, invece, ha giocato anche domenica scorsa, quella della sosta, affrontando la gara di recupero contro il Cosenza in trasferta. Gli azzurrini hanno vinto 1-0 con un gol di Miele.