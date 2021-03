Rinaudo: “Maksimovic? Difficile giocare in scadenza, ma è un professionista e deve sempre dare il massimo”

Più volte, in questa stagione, Nikola Maksimovic ha subito aspre critiche da parte dei tifosi del Napoli o degli addetti ai lavori per le sue prestazioni in campo. E praticamente tutti sostengono che, la motivazione, sia riconducibile al fatto di essere in scadenza di contratto, che può incidere in maniera importante sulla sua concentrazione.

Sulla questione è intervenuto il suo collega ed ex difensore azzurro Leandro Rinaudo, che a Radio Crc ha dichiarato: “L’anno scorso Maksimovic ha dato tanto, non è facile per un giocatore giocare a scadenza di contratto: soprattutto a livello mentale. Ciò non toglie che un professionista deve sempre dare il massimo“.