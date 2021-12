Rinvio Coppa d’Africa, arriva la smentita della CAF: “Si giocherà in Camerun”

Questa mattina era uscita un’indiscrezione incredibile dalla Francia, in particolare da Rmc Sports, in merito alla quale si pensava ad uno slittamento della Coppa d’Africa a giugno per i casi di Covid in Camerun.

Tuttavia questo è il comunicato ufficiale di pochi minuti fa di un portavoce della CAF in risposta a Rmc Sports: “La Coppa d’Africa si giocherà e si giocherà in Camerun. Non dobbiamo rispondere a quanto detto in Europa, possono pubblicare tutte le fake news che vogliono. Siamo in Camerun e stiamo preparando il torneo”: