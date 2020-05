Riparte la A, Assemblea in corso per decidere il nuovo calendario: si ragiona su due alternative

E’ in corso l’Assemblea tra i club di Serie A per decidere il nuovo calendario per concludere la stagione 2019/20. Si ripartirà il 20 giugno, mentre nella settimana precedente – come annunciato ieri dal Ministro dello Sport Spadafora – dovrebbe essere conclusa la Coppa Italia con le semifinali di ritorno e la finale, anche se Milan, Juventus e soprattutto Inter non sono favorevoli a questa possibilità.

Vedremo se queste prese di posizione potranno portare a un nuovo scenario, ma l’Assemblea è iniziata dando per assodato che si ripartirà dalla coppa nazionale e, successivamente, tornerà in scena il campionato. Con due ipotesi: prima i recuperi della 25esima giornata e poi la 27esima o viceversa. Di seguito il calendario.

COPPA ITALIA

13-14 giugno: Semifinali di ritorno

Napoli-Inter

Juventus-Milan

17 giugno: Finale

Prima ipotesi – 20-21 giugno: 25° GIORNATA (recuperi)

Atalanta-Sassuolo

Inter-Sampdoria

Torino-Parma

Verona-Cagliari

23-24 giugno: 27° GIORNATA

Atalanta-Lazio

Bologna-Juventus

Fiorentina-Brescia

Genoa-Parma

Inter-Sassuolo

Lecce-Milan

Roma-Sampdoria

SPAL-Cagliari

Torino-Udinese

Verona-Napoli

Seconda ipotesi – 20-21 giugno: 27° GIORNATA

Atalanta-Lazio

Bologna-Juventus

Fiorentina-Brescia

Genoa-Parma

Inter-Sassuolo

Lecce-Milan

Roma-Sampdoria

SPAL-Cagliari

Torino-Udinese

Verona-Napoli

23-24 giugno: 25° GIORNATA (recuperi)

Atalanta-Sassuolo

Inter-Sampdoria

Torino-Parma

Verona-Cagliari

POI GLI ALTRI TURNI

27-28 giugno: 28° GIORNATA

Brescia-Genoa

Cagliari-Torino

Juventus-Lecce

Lazio-Fiorentina

Milan-Roma

Napoli-SPAL

Parma-Inter

Sampdoria-Bologna

Sassuolo-Verona

Udinese-Atalanta

30 giugno-1 luglio: 29° GIORNATA

Atalanta-Napoli

Bologna-Cagliari

Fiorentina-Sassuolo

Genoa-Juventus

Inter-Brescia

Lecce-Sampdoria

Roma-Udinese

SPAL-Milan

Torino-Lazio

Verona-Parma

4-5 luglio: 30° GIORNATA

Brescia-Verona

Cagliari-Atalanta

Inter-Bologna

Juventus-Torino

Lazio-Milan

Napoli-Roma

Parma-Fiorentina

Sampdoria-SPAL

Sassuolo-Lecce

Udinese-Genoa

7-8 luglio: 31° GIORNATA

Atalanta-Sampdoria

Bologna-Sassuolo

Fiorentina-Cagliari

Genoa-Napoli

Lecce-Lazio

Milan-Juventus

Roma-Parma

SPAL-Udinese

Torino-Brescia

Verona-Inter

11-12 luglio: 32° GIORNATA

Brescia-Roma

Cagliari-Lecce

Fiorentina-Verona

Genoa-SPAL

Inter-Torino

Juventus-Atalanta

Lazio-Sassuolo

Napoli-Milan

Parma-Bologna

Udinese-Sampdoria

14-15 luglio: 33° GIORNATA

Atalanta-Brescia

Bologna-Napoli

Lecce-Fiorentina

Milan-Parma

Roma-Verona

Sampdoria-Cagliari

Sassuolo-Juventus

SPAL-Inter

Torino-Genoa

Udinese-Lazio

18-19 luglio: 34° GIORNATA

Brescia-SPAL

Cagliari-Sassuolo

Fiorentina-Torino

Genoa-Lecce

Juventus-Lazio

Milan-Bologna

Napoli-Udinese

Parma-Sampdoria

Roma-Inter

Verona-Atalanta

21-22 luglio: 35° GIORNATA

Atalanta-Bologna

Inter-Fiorentina

Lazio-Cagliari

Lecce-Brescia

Parma-Napoli

Sampdoria-Genoa

Sassuolo-Milan

SPAL-Roma

Torino-Verona

Udinese-Juventus

25-26 luglio: 36° GIORNATA

Bologna-Lecce

Brescia-Parma

Cagliari-Udinese

Genoa-Inter

Juventus-Sampdoria

Milan-Atalanta

Napoli-Sassuolo

Roma-Fiorentina

SPAL-Torino

Verona-Lazio

28-29 luglio: 37° GIORNATA

Cagliari-Juventus

Fiorentina-Bologna

Inter-Napoli

Lazio-Brescia

Parma-Atalanta

Sampdoria-Milan

Sassuolo-Genoa

Torino-Roma

Udinese-Lecce

Verona-SPAL

1-2 agosto: 38° GIORNATA

Atalanta-Inter

Bologna-Torino

Brescia-Sampdoria

Genoa-Verona

Juventus-Roma

Lecce-Parma

Milan-Cagliari

Napoli-Lazio

Sassuolo-Udinese

SPAL-Fiorentina