Riparte la Coppa Italia, inizia il lungo percorso di addio tra Callejon e il Napoli

Inizia il conto alla rovescia. E c’è da allungarlo il più possibile. Se Mertens è vicinissimo al rinnovo di contratto col Napoli, non altrettanto può dirsi di José Callejon. Fatte salve clamorose sorprese, la ripresa del calcio giocato, a partire dalla semifinale di Coppa Italia di stasera contro l’Inter, dà il via al percorso che porterà l’esterno spagnolo lontano da Napoli.

Il sempre presente. Arrivato dal Real Madrid nel 2013, Callejon ci ha messo pochissimo a prendersi l’azzurro: 37 presenze e 15 gol nel primo campionato in Serie A, tanta roba. È stato, in questi anni, una vera e propria certezza dei partenopei: che il tecnico si chiamasse Benitez, Sarri, Ancelotti, Gattuso, lui è lì, sempre sulla destra a sgroppare. In questa stagione ha saltato appena quattro partite. Da quando è sul Golfo, il conto arriva appena a dodici. Ne ha giocate 336 finora, oltre 26 mila minuti a triangolare e crossare con Mertens e Insigne. L’attacco dei piccoletti che ha spaventato la Juve dei giganti. L’atto finale è dietro l’angolo, inizia il percorso per arrivarci e salutarsi. Forse non dirsi addio nel vero senso della parola: dopo tutto questo, Callejon potrà anche lasciare il Napoli. Ma difficilmente lascerà Napoli, almeno col cuore e nel cuore dei tifosi. Salutarsi con un altro trionfo, bissando la Coppa Italia del 2014, non sarebbe affatto male.

