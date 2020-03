Ripresa allenamenti, Gravina: “Decreto Governo nostra stella polare, il resto è chiacchiericcio”

Ripresa allenamenti: sì o no? Quando si potrà ricominciare? In merito si è espresso il presidente della FIGC Gabriele Gravina, che è stato categorico sull’argomento: “Ne sento di tutti i colori – ha detto in una intervista a Il Giornale – e ai miei interlocutori ripeto un concetto molto semplice: noi abbiamo una stella polare, è il decreto del Governo che ha fissato al 3 aprile il primo, provvisorio traguardo. Quella data, per ora, fa fede. Il resto è solo chiacchiericcio”.

Inerente alla questione è giunto anche il parere dei club di Serie A, alcuni dei quali si sono detti in disaccordo sulla ripresa alla data fissata: “La questione è nazionale e se si decide che tutti devono stare a casa, devono farlo tutti. In gioco non c’è soltanto la salute del Paese ma la tenuta come comunità. Il calcio deve osservare scrupolosamente questo principio”.