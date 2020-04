Ripresa allenamenti Napoli, negli spogliatoi ci sarà turnazione e riunioni tecniche all’aperto

Con il decreto approvato venerdì dal premier Conte, le misure restrittive sono state confermate fino al mese di maggio. Per questo potrebbe prevedersi per il 4 maggio la ripresa degli allenamenti per i club di Serie A, ovviamente Napoli compreso. Per questo il club azzurro si sta organizzando per quando si potrà tornare a Castel Volturno, al fine di preparare una ripresa in tutta sicurezza per i calciatori, Rino Gattuso e il suo staff. Come? Con test accurati con l’effettuazione dei tamponi anti-Covid, esami cardiaci, tac e radiografie ai polmoni, esami del sangue per individuare anche le immunità, controlli da svolgere tra Castelvolturno e la clinica Pineta Grande. Lo spiega Raffaele Auriemma sulle colonne dell’edizione odierna di Tuttosport:

“Il centro tecnico sarà attrezzato con mascherine, guanti e tute per i terapisti. Oltre alla pulizia degli ambienti di Castelvolturno, una squadra effettuerà tutte le sere la disinfettazione degli ambienti. Idem subito dopo l’allenamento, poi non mancherà l’antibatterico per il lavaggio degli indumenti di gioco. Inizialmente le riunioni tecniche di Gattuso si terranno all’aperto. Non ci sarà più lo spogliatoio per tutti, ma due opzioni: turni da 5 alla volta oppure ogni calciatore avrà la sua camera di albergo. E quando riprenderà il campionato, per le partite fuori casa ci saranno trasferte-lampo. Allenamento di mattina, pranzo in sede, poi viaggio in charter (volo o treno), con pullman che prenderà la squadra sotto bordo e la accompagnerà allo stadio. Partita, da giocarsi alle 18 oppure la sera, e subito dopo il rientro a casa, sempre con un viaggio charter”.