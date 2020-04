Ripresa campionato: la Fifa pensa all’ammonizione a chi sputa in campo

“È una cosa comune nel calcio e non è molto igienica ed è un modo in cui è possibile diffondere il virus”. Così al Telegraph il capo del comitato medico della Fifa, Michel D’Hooghe. Il massimo organo calcistico sta pensando di vietare sputi e starnuti in campo e sottoporrà questa regola all’Ifab insieme a quella sulle sostituzioni.

Regola che sarà ovviamente circoscritta a questo periodo e fin quando non verrà garantita la sicurezza totale ai calciatori, magari con il vaccino. Per disincentivare i giocatori, la Fifa sta pensando anche al cartellino giallo per chi sputa a terra in campo.