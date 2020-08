Ritiro Napoli, il sindaco di Castel di Sangro: ””Siamo al sold out”

Cresce l’attesa nell’Alto Sangro per l’avvio del ritiro pre campionato del Napoli che da domani al 4 settembre lavorerà a Castel di Sangro, con le sedute tecniche e atletiche al campo “Teofilo Patini” dove gli azzurri svolgeranno il primo allenamento nel pomeriggio. Sono due i test amichevoli già previsti: venerdì 28 agosto: triangolare Napoli-L’Aquila-Castel di Sangro (ore 17.30) venerdì 4 settembre: Napoli-Teramo (ore 17). Il ritiro terminerà venerdì 4 settembre. Già da alcune ore si registra una grande presenza di tifosi partenopei in zona, oltre ai turisti che stanno passando un periodo di vacanze in zona. Nei vari centri del comprensorio trovare un posto libero è quasi impossibile. L’Amministrazione Comunale presieduta da Angelo Caruso sta predisponendo gli ultimi dettagli per l’arrivo della comitiva azzurra che raggiungerà Castel di Sangro nella tarda mattinata di domani. Pienone come previsto già da giorni. “Luglio e agosto li abbiamo con il tutto esaurito. Conti alla mano – spiega il primo cittadino – con questi due mesi recuperiamo quanto perso nei mesi scorsi. Oggi siamo al sold out, e basti pensare che ieri in paese abbiamo avuto un blackout per il troppo assorbimento di corrente”.

fonte: ansa.it