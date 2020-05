Rivaldo: “Allan deve cogliere l’occasione e andare a giocare in Premier League da Ancelotti”

Da brasiliano a brasiliano. Sulle orme di Allan ora c’è anche Rivaldo, ex stella del calcio mondiale con un passato tra Mondiali vinti e gloria con le maglie di Barcellona e Milan. Proprio nei suoi mesi in rossonero, Rivaldo ha conosciuto Carlo Ancelotti e ora consiglia al centrocampista del Napoli di ritrovare proprio Carletto, che ha avuto per un anno e mezzo a Napoli.

«Penso che Allan dovrebbe cogliere l’occasione per giocare in quella che è, per me, la migliore lega del mondo», ha detto Rivaldo a proposito del prossimo mercato di Premier League. «È un buon giocatore che potrebbe essere utile per l’Everton. L’arrivo in Premier gli darebbe anche più visibilità per la nazionale. Avere la fiducia di Ancelotti è qualcosa di cui essere orgogliosi e sono sicuro che Allan coglierà l’occasione di passare in una lega più competitiva se i club riusciranno a raggiungere un accordo».

Fonte: IlMattino.it