Rivaldo consiglia Cavani: “Meglio chiudere la carriera a Madrid che in Italia all’Inter”

L’ex stella brasiliana, Rivaldo, ha parlato del futuro di Edinson Cavani, consigliando all’ex attaccante del Napoli di proseguire la sua carriera in Spagna: “Ci sono voci di una trattativa con l’Inter, ma Cavani dovrebbe continuare a considerare l’opzione Atlético. Sarebbe bello per lui, perché andrebbe a giocare in un club che lotta per il campionato e disputa sempre la Champions League. E poi a Simeone piacerebbe avere un giocatore come Cavani nella sua squadra. Meglio chiudere la carriera a Madrid che in Italia”.