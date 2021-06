Rivisondoli, il sindaco: “Napoli in ritiro dal 5 al 15 agosto, manca solo l’ufficialità”

A Radio Marte nel corso della trasmissione “Marte Sport Live” è intervenuto Roberto Ciampaglia, sindaco di Rivisondoli: “Napoli qui in residenza? Lavoriamo in tal senso, in settimana chiuderemo la situazione e il Napoli sarà ospitata all’Aqua Montis di Rivisondoli. Siamo a più di 1000 metri, per ossigenarsi e rigenerarsi è perfetto. Dal 5 al 15? Sì, sicuramente queste date. Abbiamo uno stadio rizzollato recentemente e un altro campo con la pista di atletica che sarà inaugurata prima del ritiro del Napoli. Lo staff tecnico poi deciderà se allenarsi a Castel di Sangro al Patini o qui. Magari qualche allenamento sarà possibile, il nostro stadio ha una capienza di 1000 posti. Spalletti? In settimana dovrebbe fare il sopralluogo. De Laurentiis? Ha visionato già tutto lo scorso anno. In settimana dovrebbe arrivare l’ufficializzazione del programma”.