Rodgers in conferenza: “Concessi un paio di gol facili. Delusi per il risultato”

E Conference League sia, al termine del girone, per il Leicester di Brendan Rodgers, uscito sconfitto questa sera dal Diego Armando Maradona contro il Napoli. Il tecnico delle Foxes ha commentato il deludente risultato nella conferenza stampa post-partita: “Risultato deludente? Sì, avremmo dovuto fare meglio nel girone perchè non siamo stati bravi in difesa. In alcune situazioni avremmo dovuto fare meglio”.

Un peccato dopo i due gol segnati? Abbiamo concesso un paio di gol facili ma abbiamo avuto spirito ed abbiamo segnato un gol bellissimo, negli spogliatoi ci eravamo detti di continuare così. La fiducia c’è, ma manca ancora qualcosina. Giochiamo bene, ma in difesa dobbiamo essere più attenti.

Il Legia ha sbagliato un rigore all’ultimo minuto? Non lo sapevo in campo, ma non fa differenza: avremmo dovuto fare meglio nelle sei partite del girone, abbiamo messo in campo giovani che hanno fatto esperienza nel futuro. Resta una cosa, avremmo dovuto fare meglio.

Difesa ballerina sul secondo gol? Conseguenze di scelte sbagliate, sul prima avremmo dovuto difendere meglio e sul secondo siamo saltati, Manca determinazione sulle palle inattive, a volte c’è panico tra i giocatori. Alla fine dei conti negli uno contro uno e nei due contro due dobbiamo essere più incisivi”.

Conference League? Il mio intento era vincere il girone o arrivare secondi, non ne so molto ma il prossimo anno resteremo in Europa. La Conference League sarà una esperienza“.