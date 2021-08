Rog non molla: “Ero felice come un bambino, ora dovrò ricominciare da capo”

Prime parole di Marko Rog subito dopo il grave infortunio al legamento crociato patito nell’amichevole contro l’Augsburg. Questo il post del centrocampista del Cagliari ed ex Napoli su Instagram dopo le tante manifestazioni di affetto ricevute in queste ore: “Non vedevo l’ora di tornare al Calcio, riabbracciare i miei compagni e ricominciare a lottare, in campo, per questi colori che mi sono entrati nel cuore. Ero felice: per me e per tutte le persone che mi sono state vicine in questi mesi. Felice come un bambino. Ora dovrò ricominciare da capo ed è dura da accettare. Ma riuscirò a reagire, per tornare il prima possibile a fare ciò che più di tutto amo: giocare a Calcio. Il vostro affetto mi darà la forza! Grazie!”.