Roma, Allegri e Sarri non sono i favoriti per la panchina

Stando a quanto riferito da ‘Repubblica’, Allegri non sarebbe il favorito per la panchina della Roma, a cui piace anche Sarri. I Friedkin, in un tavolo a cui era presente anche Tiago Pinto, avrebbero ricevuto una serie di valutazioni e dati su tecnici giovani con già esperienza nelle coppe. E in questa lista il primo nome sarebbe quello di Julian Nagelsmann, giovanissimo allenatore del Lipsia, plasmato da Ralf Rangnick, tra l’altro accostato ai giallorossi nel recente passato. Sarebbe il tedesco quindi la prima scelta per la panchina giallorossa: è lui il nome preferito della dirigenza, che però non scarta neppure quello di Allegri, che continua ad essere il sogno dei tifosi.