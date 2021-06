Roma de Le Iene: “Nel filmato dello studio VAR di Inter-Juventus sull’episodio Pjanic, si vede quello che si dicono il VAR e l’arbitro”

Filippo Roma, giornalista de Le Iene, ha rilasciato alcune dichiarazioni durante la trasmissione sportiva Radio Goal su Radio Kiss Kiss Napoli: “Siamo giunti in possesso del filmato dello studio VAR di Inter-Juventus dell’episodio Pjanic. Siamo stati querelati e da questa querela sono scattate ulteriori indagini. Questo filmato è il momento clou, dove si vede quello che si dicono il VAR e l’arbitro, cosa che non corrisponde a quanto raccontato. Non c’era un intento fraudolento per favorire la Juventus ma un utilizzo improprio dello strumento VAR che è stato nascosto. A settembre intervistai l’ex procuratore federale Pecoraro, che aprì un’inchiesta. Gli arrivarono tutti i video e gli audio della partita, tranne l’audio del filmato in questione, per questo abbiamo approfondito. Era la cosa più importante che ci interessava. Spalletti? Sono un suo grande estimatore. E’ un grande tecnico e sono affezionato a lui, al di là degli errori palesi che ha commesso nell’ultima gestione Totti. Con i giocatori che ha il Napoli credo che Spalletti potrà fare un grande campionato”.