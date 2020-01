Roma, Florenzi verso Valencia: “Non sono emotivamente pronto per parlare”

Florenzi va al Valencia, l’operazione è stata chiusa in queste ore. Niente diritto o obbligo di riscatto, ma un prestito secco di sei mesi. Una scelta dovuta alla voglia di giocare di più per conquistare l’Europeo e viverlo da protagonista. Il capitano della Roma vola in Spagna per avere più spazio, quello che in questa prima parte di stagione non ha avuto in giallorosso.

Un arrivederci per ora, che lo stesso Florenzi ha commentato con poche parole, mentre si avviava verso la sua nuova avventura lontano da casa: “Non sono emotivamente pronto per parlare, quando sarà il momento – ha detto ai microfoni di Sky Sport – Vuoi dire qualcosa ai tifosi della Roma? Ci sono tante cose da dire“. Capuccio in testa, poche parole e tanti pensieri. Per ora un arrivederci, verso Valencia.