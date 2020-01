Roma, Fonseca insiste per Mertens: Petrachi mette sul piatto un triennale

La Roma continua a guardare in casa Napoli per l’attacco. Di oggi o del futuro: secondo quanto riferito da Il Messaggero, il tecnico Fonseca avrebbe chiesto un attaccante che possa fungere sia da vice Dzeko che da esterno. L’identikit di Dries Mertens, grande obiettivo dei giallorossi per giugno: sul piatto, un ricco contratto triennale da 4 milioni netti all’anno, più bonus all’entrata e premio alla firma. Il belga, però, non sembra convintissimo dopo i primi contatti: soprattutto, se come sembra dovrà lasciare il Napoli, non vuole “tradire” il suo pubblico e preferirebbe trasferirsi all’estero.