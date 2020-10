Roma, Fonseca: “Juve e Inter sono le principali candidate per lo Scudetto”

Il tecnico della Roma Paulo Fonseca ha parlato a Sky Sport dopo la vittoria contro il Benevento: “Abbiamo fatto una bella partita oggi. Abbiamo fiducia, sarà un campionato lungo e siamo all’inizio ma la squadra sta andando bene. Ora abbiamo molte partite in pochi giorni, dobbiamo gestirci ma sono fiducioso”.

I cali di concentrazione?

“Abbiamo avuto sempre il controllo della partita, con poche situazione di pericolo. Anche se dobbiamo gestire le partite ancora meglio”.

I tanti gol in Serie A?

“Noi abbiamo preso un gol sfortunato e un altro su rigore, non è che la squadra non sia stata equilibrata. Ma l’ho già detto: la Serie A è un campionato offensivo, questa giornata lo ha dimostrato. Noi vogliamo sempre essere offensivi e creare tante occasioni. È una cosa positiva anche per il calcio italiano”.

Arrivare al livello delle prime?

“Io voglio sempre essere realista. Siamo tutti d’accordo sul fatto che ci sono due squadre che hanno fatto investimenti diverse e sono candidate a vincere al campionato. Dietro ci sono una serie di squadre, come la Roma, che possono fare una buona stagione e puntare alla Champions”.



Il modulo?

“La squadra ha dimostrato di poter giocare con due sistemi. Dipenderà dalle caratteristiche della partita. Possiamo giocare con difesa a 5 o a 4, come oggi. La squadra si sta preparando”.

Il Milan di ibrahimovic?

“Non so se Smalling sarà pronto, ma abbiamo altri difensori molto forti. Kumbulla, Ibanez e Mancini hanno tutta la mia fiducia. Io devo essere il primo ad essere equilibrio perché non è semplice tenerlo. Non siamo i peggiori quando perdiamo, non siamo i migliori quando vinciamo”.

Un ruolo da manager?

“Io sono solo l’allenatore. Non voglio essere più di questo”.