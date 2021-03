Roma, Fonseca: “Turnover? Giochiamo molte gare, c’è stanchezza”

Paulo Fonseca, allenatore della Roma, ha parlato in conferenza delle assenze e delle scelte di formazione:

“E’ vero stiamo giocando molte partite, ci sono giocatori che hanno fatto tutte le partite e sono più stanchi di altri, per questo dobbiamo cambiare per avere calciatori più freschi. Ne abbiamo bisogno, c’è stanchezza in tanti calciatori. Poi abbiamo altre situazioni dove non possiamo cambiare, ma domani 3-4-5 giocatori”.

Chi sta meglio tra Dzeko e Mayoral?

“Mkhitaryan non può giocare, le altre due opzioni sono Dzeko e Mayoral. Entrambi stanno bene e sono pronti per la partita”.