Roma, indebitamento pari a 393,8 milioni: da giugno aumentato di 94 milioni

L’indebitamento della Roma non tende a fermarsi, inevitabilmente anche con l’arrivo dei Friedkin (nuovi proprietario dal 17 agosto) la situazione economica del club giallorosso non si è risollevata. Come riportato dal comunicato della Roma richiesto a settembre dalla Consob l’indebitamento finanziario della Roma è pari a 393,8 milioni, in aumento di 94 milioni rispetto al 30 giugno 2020 “sostanzialmente – riporta il comunicato – per i finanziamenti soci erogati nel periodo dalla controllante diretta NEEP Roma Holding S.p.A., come di seguito descritti, parzialmente compensati da un incremento delle disponibilità liquide”.

L’indebitamento si compone di disponibilità liquide, per 19,8 milioni di euro (7,7 milioni di euro, al 30 giugno 2020), attività finanziarie non correnti, per 10 milioni di euro (10 milioni di euro, al 30 giugno 2020), e debiti finanziari, per complessivi 423,6 milioni di euro (317,5 milioni di euro, al 30 giugno 2020).

Fonte: corrieredellosport.it