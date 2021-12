L’Inter sta vincendo contro la Roma 0-3 allo stadio Olimpico. Sarebbero tre punti molto importanti per Simone Inzaghi, considerando la vittoria del Milan contro la Salernitana e lo scontro diretto tra Napoli e Atalanta in programma alle 20:45. Tuttavia, l’allenatore nerazzurro dovrà fare a meno di Joaquin Correa. Il trequartista è uscito nel corso del secondo tempo per un problema al flessore ed è scoppiato in lacrime.