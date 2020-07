Roma-Inter termina 2-2. Lukaku riacciuffa la Roma all’ultimo su rigore

Finisce 2-2 tra Roma e Inter, un pareggio ma ha il retrogusto di una sconfitta per l’Inter, così come per la Roma, che era avanti e che solo per un blackout finale ha perso due punti per strada. Domani la Juventus può allungare e metter le mani sullo Scudetto ma la serata dell’Olimpico ha raccontato di un 2-2 poco spettacolare e condito da errori, fiammate e rimpianti. Da entrambe le parti, per quel che è stato e per quel che sarà. A De Vrij risponde Spinazzola, poi il vantaggio di Mkitharyan e il pareggio finale di Lukaku.