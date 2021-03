Continuano le brutte notizie in casa Roma dove Fonseca ,dopo lo stop di Veretout, dovrà fare a meno anche di Juan Jesus per i prossimi impegni. Il difensore brasiliano è risultato positivo al Covid-19 e in via precauzionale si trovava già da qualche giorno in isolamento dopo essere entrato in contatto con un positivo. Il giocatore salterà i prossimi match in programma tra cui anche il match contro il Napoli.