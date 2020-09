Roma-Juve 2-2, Veretout trascina i giallorossi. A Pirlo non basta il solito Ronaldo

Finisce 2-2 il match tra Roma e Juventus. A decidere il match da un lato Veretout dall’altro Ronaldo, entrambi in goal sia su azione che su rigore. Apre le danze il giallorosso dagli undici metri per fallo netto di mano di Rabiot, poco dopo però è CR7 a beneficiare di un altro fallo di mano, stavolta in area giallorossa. Quando sembrava concludersi sull’1-1 Veretout trova, a poco dal termine della prima frazione, il gol del 2-1. Nella ripresa Juve in 10 per doppio giallo a Rabiot. Nonostante ciò Ronaldo salva Pirlo dalla prima vera battuta d’arresto in stagione siglando, a metà ripresa il 2-2 definitivo.