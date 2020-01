Roma-Juve: al 45′ è 0-2. Gol di Demiral e Ronaldo

Out per infortunio Demiral e Zaniolo Pubblicato il alle 21:40 da •

Tutto facile per la Juventus che sta vincendo due a zero all’intervallo della sfida dell’Olimpico contro la Roma. Il primo gol dopo tre minuti è di Demiral che su dormita di Kolarov riceve da punizione di Dybala e insacca con lo stinco. Dopo pochi minuti ingenuità di Veretout che perde palla, Dybala gliela soffia, il francese lo atterra in area, sul dischetto Ronaldo spiazza Pau Lopez. La Roma reagisce ma non concretizza. Due infortuni gravi: esce Demiral, al suo posto De Ligt, poi esce in lacrime anche Zaniolo, sulla barella, con Under a sostituirlo.