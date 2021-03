La Roma è al momento in campo contro lo Shakhtar Donetsk per gli ottavi di finale di Europa League. Al 35′ Henrikh Mkhitaryan è stato costretto ad uscire per infortunio, lasciando il posto per Borja Mayoral. Il fantasista armeno ha accusato un problema muscolare dopo aver calciato in porta dalla grande distanza. Da valutare le sue condizioni in vista dei prossimi impegni della Roma: Parma e Napoli.