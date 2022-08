Roma, Mourinho: “All’intervallo alla squadra ho detto che avevo vergogna di loro…”

José Mourinho, allenatore della Roma, ha parlato ai microfoni di DAZN dopo il pareggio con la Juventus per 1-1:

“Posso davvero dirlo?”, chiede allo studio. “Prego”, la riposta. “Ho detto ad Allegri che nel primo tempo abbiamo avuto un culo della Madonna mentre nella ripresa abbiamo fatto qualcosa in più”.

Mourinho ha poi svelato anche il dialogo nello spogliatoio dopo il duplice fischio: “Alla squadra all’intervallo ho detto che avevo vergogna di loro, non parliamo di tattica perché non era questione di numeri… Io pregavo per finire il primo tempo sotto solo 1-0, nel primo tempo la partita poteva essere chiusa. Nella ripresa per fortuna s’è vista una squadra completamente diversa”.