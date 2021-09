Roma, Mourinho: “Il rosso a Pellegrini è ridicolo. Abbiamo sofferto come squadra”

La Roma vince 1-0 contro l’Udinese all’Olimpico e si presenta al derby di domenica con altri tre punti. Decisiva la rete di Abraham nel primo tempo su assist di Calafiori. Di seguito le parole di Mourinho in conferenza:

Che indicazioni arrivano dalla gara di oggi?

“Abbiamo giocato bene per i primi 35 minuti di gioco. Abbiamo avuto il controllo totale della partita, uno a zero è poco per quello che abbiamo fatto. Nel secondo tempo abbiamo faticato un po’ di più e loro hanno reagito. Abbiamo sofferto un po’, ma lo abbiamo fatto come squadra. Abbiamo giocato 6-7 minuti senza un uomo ma la squadra si è unita e ha lottato per i tre punti”.

Sul rosso di Pellegrini

“Dici severo, io dico ridicola. Abbiamo avuto una riunione educativa con il signor Valeri. Ci ha spiegato tutto il regolamento per due ore, poi arriviamo alla partita e ci arriva un rosso così. Non posso dire niente se non che sia ridicolo. Il calcio è e sarà sempre calcio. Non si può cambiare in uno sport non di contatto”.

Come mai la Roma gioca sempre meglio nel primo tempo?

“C’è sempre una situazione che cambia ed è il risultato. Una squadra che perde cambia atteggiamento e cerca di cambiare risultato”

Cosa ha avuto la Roma più della Lazio in queste prime giornate?

“Non ho visto la Lazio ancora. Domani e sabato la guarderò. Ho visto qualche azione ma niente di più”.