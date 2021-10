Roma, Mourinho tira un sospiro di sollievo: esami negativi per Zaniolo, ma resta in dubbio per il Napoli

La Roma tira un sospiro di sollievo. Gli esami strumentali non hanno evidenziato lesioni al ginocchio per Zaniolo. Il centrocampista giallorosso, uscito per infortunio durante il match con la Juve, eviterà quindi eventuali ferri e un lungo stop. Il tecnico della Roma Mourinho può quindi tirare un sospiro di sollievo, anche se il calciatore salterà sicuramente la gara di Conference League.

Da valutare anche il recupero in vista del Napoli. Non impossibile a questo punto, ma difficile, con Mourinho che potrebbe anche decidere di non rischiarlo e preservarlo in vista dei match successivi.