Roma, Mourinho: “Voglio avere il diritto di vincere le partite. In certi momenti sono stato in imbarazzo per l’arbitro”

Josè Mourinho, allenatore della Roma, ha parlato a DAZN dopo il pari col Napoli. Ecco quanto evidenziato da IamNaples.it:

“La mia esultanza a fine gara? Ero convinto che sarebbe stato impossibile uscire dal Maradona con un risultato positivo. Ecco perche’ ho festeggiato. Non lo dico perche’ la mia squadra e’ scarsa o non capace di fare risultato, ma perche’ qui non era semplice. Dopo la partita di giovedi’, la nostra squadra e’ stata fantastica. Volevamo di piu’, ma abbiamo fatto il possibile. Il Leicester ha cambiato 9 giocatori, e’ duro giocare la Conference League di giovedi’. Dal primo minuto ho pensato che sarebbe stato impossibile uscire dal campo con un risultato positivo. I ragazzi sono stati fantastici. Ci sono squadre che giocano per vincere lo scudetto, noi no. Ma abbiamo il diritto di giocare per vincere le partite, oggi non mi e’ sembrato cosi’. Ho letto che qualcuno ha scritto che il campionato si decidera’ se gli arbitri sbaglieranno nei confronti delle prime 3. Si puo’ decidere anche se sbagliano a favore. Di Paolo e Di Bello hanno commesso degli errori che al posto loro mi sarei trovato in imbarazzo: c’era un rosso a Zanoli per doppio giallo, poi c’era un rigore su Zaniolo. Basta, un po’ di rispetto. Abbiamo giocato senza i nostri tifosi, noi lavoriamo tanto durante la settimana. Vogliamo lottare per vincere le partite”.