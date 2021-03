Roma-Napoli, le probabili formazioni, Gattuso rilancia Osimhen titolare

Sport Mediaset si sofferma sulle probabili formazioni di Roma-Napoli, gara del 28° turno di campionato in programma domenica sera all’Olimpico.

Da valutare il recupero post Shakhtar in vista del big match con il Napoli. Al centro della difesa prova a esserci Smalling, in ballottaggio con Kumbulla. Si sposta in mediana Cristante, in vantaggio su Diawara. Davanti Mayoral ha più chances di Dzeko di partire titolare, alle sue spalle Pellegrini e uno tra Pedro ed El Shaarawy.

NAPOLI – Manolas e Lozano tornano convocabili. Il greco è in ballottaggio con Maksimovic, il messicano dovrebbe partire in panchina. Gattuso pronto a rilanciare Osimhen titolare con Politano, Zielinski e Insigne a supporto. Squalificato Di Lorenzo.

ROMA

3-4-2-1

Allenatore: Fonseca

13 PAU LOPEZ

23 MANCINI

6 SMALLING

3 IBANEZ

2 KARSDORP

4 CRISTANTE

14 VILLAR

37 SPINAZZOLA

7 PELLEGRINI

11 PEDRO

21 MAYORAL

NAPOLI

4-2-3-1

Allenatore: Gattuso

OSPINA 26

HYSAJ 23

MAKSIMOVIC 19

KOULIBALY 26

MARIO RUI 6

FABIAN RUIZ 8

DEMME 4

POLITANO 21

ZIELINSKI 20

INSIGNE 24

OSIMHEN 9