Luciano Spalletti è stato espulso dall’arbitro Massa a fine partita. L’allenatore del Napoli ha applaudito dicendo ‘Bravo!’ al direttore di gara, ma in modo non ironico. Tuttavia, questo malinteso ha portato Massa a estrarre il cartellino rosso. Prova non particolarmente positiva per l’arbitro di Imperia.