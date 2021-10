Roma, Pellegrini: “Brutta figura, la rabbia è doppia perché volevamo arrivare col Napoli in maniera diversa”

La Roma ieri ha perso contro il Bodo-Glimt per 6-1 in Conference League. Una sconfitta clamorosa e davanti ai microfoni si è presentato il capitano Pellegrini per parlare anche della sfida di domenica con il Napoli all’Olimpico: “Abbiamo fatto una brutta figura e siamo tutti quanti arrabbiati. Abbiamo parlato nello spogliatoio e si andrà avanti per la strada giusta. È mancato tutto durante la partita, una squadra e un’anima deve sempre esserci in campo. Non ci siamo mai stati”.

Poi sul match col Napoli: “Abbiamo una rabbia doppia perché ora avremo il Napoli e volevamo arrivarci in maniera diversa, siamo tutti molto arrabbiati. Ci siamo detti di ripartire più forti perché abbiamo partite difficili già da domenica, abbiamo fatto una brutta figura. Guardiamo avanti e cancelliamo la gara vincendo le partite”.