Roma, Pellegrini: “Dobbiamo dare la nostra autorizzazione prima di ripartire. Nessuno deve rischiare la salute”

Il centrocampista della Roma Lorenzo Pellegrini ha parlato così ai microfoni del Tempo. Ecco le sue parole:

“Da romano sono molto orgoglioso di quello che sta facendo la società perché sta cercando veramente di dare una grande mano a tutti quanti. Ad esempio sta aiutando i nostri tifosi più anziani, mi viene in mente quando hanno consegnato loro quei pacchi con i beni primari e delle mascherine, oppure il call center che hanno attivato per consentire alle persone più a rischio di farsi portare a casa la spesa o dei farmaci così evitano di uscire. Ripartire? Penso che ovviamente la salute e la sicurezza siano le cose più importanti da valutare in questo momento. È stato giusto fermarci, al tempo stesso ritengo che noi giocatori dobbiamo essere disposti a ricominciare quando le cose saranno rimesse in sicurezza, in modo da non rischiare né noi, né le nostre famiglie e nessun altro. Dobbiamo dare la nostra autorizzazione a far ripartire il campionato: è questa l’intenzione che ho avuto modo di capire dai miei compagni e da altri colleghi. Abbiamo voglia di giocare e credo che se tornassero le partite potremo tenere un po’ di compagnia alle persone che devono rimanere a casa in un momento così difficile. Sarebbe una piccola buona notizia da dare alle famiglie e a tutti gli appassionati di calcio”.