Roma, per l’iscrizione al prossimo campionato serviranno molte plusvalenze

Per iscriversi al prossimo campionato di Serie A, la Roma dovrà mettere a bilancio diverse plusvalenze tramite cessioni più o meno importanti, sacrifici che coinvolgeranno anche i giovani più promettenti come Riccardi e Calafiori, con quest’ultimo che piace a Inter e Juventus. Ma anche alcuni “big” rischiano il posto per salvare e sistemare il bilancio, che con Pallotta ha sempre chiuso in rosso. I criteri di ammissione riguardano i rapporti tra indebitamento e patrimonio, ed è per questo che diversi addii saranno necessari. Poi c’è il nodo legato alla Champions: in caso di mancata qualificazione per il secondo anno di fila, la situazione si farebbe ancora più grave, con la società che sarebbe costretta a ricorrere alle fidejussioni per mettersi in regola. A riportarlo è Il Corriere dello Sport.