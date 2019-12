Roma Primavera, De Rossi: “Ci complichiamo sempre la vita, sarebbe ora di smetterla!”

La Roma Primavera è uscita vincitrice nei quarti di finale di Coppa Italia contro il Napoli ed al termine del match ha rilasciato alcune dichiarazioni l’allenatore della Roma Alberto De Rossi:

“Non possiamo fare a meno del nostro difetto di complicarci la vita, sarebbe ora di smetterla, il bagaglio tecnico di alcuni nostri calciatori non dovrebbe permetterci di fare questi errori. Vanno analizzati in maniera forte i primi venticinque minuti, poi dopo abbiamo fatto bene e la partita si è indirizzata nella maniera giusta. Non dobbiamo fare l’errore di dimenticare tutto perchè si è vinto, l’Atalanta è la squadra di riferimento, ha vinto tutto nell’ultimo anno, è competitiva anche in Youth League, sarà una gran bella partita. Siamo gli unici ad avergli tolto qualche punto, speriamo di metterli in difficoltà anche stavolta, se dovessimo passare il turno sarà una soddisfazione doppia. Il Cagliari è seconda quest’anno ma anche lo scorso anno ha lottato per i play-off, è una realtà che punta molto anche sul settore giovanile, non mi sorprende la loro posizione in classifica”