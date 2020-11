La Roma, prossimo avversario del Napoli in campionato, sarà giovedì di nuovo in campo per la sfida di Europa League contro il Cluj. Edin Dzeko si è allenato con il resto del gruppo dopo essere risultato negativo all’ultimo tampone per il Covid-19, mentre Chris Smalling ha accusato un leggero fastidio al ginocchio sinistro e oggi ha lavorato individualmente: sarà valutato giorno per giorno. Per Ibanez confermato risentimento muscolare senza lesioni. Verrà valutato di giorno in giorno.