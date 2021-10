Roma, squadra al lavoro in vista del Bodo Glimt. Solo fisioterapia per Zaniolo

Dopo il ko con la Juve e il giorno di riposo concesso da Mourinho, la Roma è tornata al lavoro a Trigoria questa mattina per prepararsi in vista del match di giovedì di Conference League contro i norvegesi del Bodo/Glimt. Come di consueto per le sedute successive ai match, squadra divisa in due gruppi. Solo scarico per chi è sceso in campo domenica, allenamento ordinario per il resto del gruppo.

Solo fisioterapia per Nicolò Zaniolo, reduce dalla distorsione al ginocchio riportata domenica sera. Lavoro differenziato per gli altri indisponibili Smalling e Spinazzola.

Fonte: AsRoma.it