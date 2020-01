Roma, Under è in vendita: Petrachi blocca Politano per sostituirlo

La Roma ha deciso di provare a vendere Cengiz Under già nel corso di questa finestra di mercato. Il calciatore turco non ha mai convinto Fonseca e ora potrebbe dire addio ai giallorossi che hanno già individuato Matteo Politano come sostituto designato. Tanto che il ds Petrachi avrebbe già chiesto al giocatore dell’Inter di aspettare qualche giorno prima di decidere il proprio futuro, congelando così le altre ipotesi che portano a squadre come Atalanta, Napoli e Fiorentina. Under piace in Germania e in Inghilterra, ma per il momento sono stati solo contatti molto blandi e non c’è niente di concreto. A riportarlo è il sito del Corriere dello Sport.