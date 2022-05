E’ terminata la stagione della Roma allo stadio Olimpico con un 1-1 in casa contro il Venezia. Per José Mourinho un pareggio che mette nei guai i giallorossi in vista della qualificazione in Europa attraverso la Serie A. Lazio e Atalanta dovranno affrontare rispettivamente Juventus e Milan, mentre la Fiorentina farà visita alla Sampdoria. Shomurodov ha raddrizzato il match col Venezia dopo il gol di Okereke. Una delusione per la Roma considerando il soldout e il Venezia rimasto in 10 dal 60′.