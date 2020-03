Roma, Zaniolo: “Il mio gol più bello contro il Napoli, mi emoziona. Ho avuto una mazzata”

Niccolò Zaniolo, talento della Roma, ha parlato del momento che sta vivendo attraverso una diretta su Instagram: “Infortunio? Sto molto bene, mi sento sempre meglio giorno dopo giorno. All’inizio è stata una mazzata, ma superato il primo mese le cose vanno in discese, perché vedi miglioramenti continui. La quarantena? I medici mi seguono via chat, per il resto faccio le solite cose che facevo prima: gioco a Fifa, a Call of Duty, ho finito tutti i film Netflix…Mi manca il campo di allenamento però, aspetto che questa situazione finisca per poter riabbracciare tutti”.

La rete più bella? Niccolò non ha dubbi: “Il mio gol più bello? Per esecuzione quello contro il Napoli (all’Olimpico il 2 novembre scorso, ndr). Però tutti sono importanti e belli da ricordare. In questo periodo mi capita di riguardarli su YouTube e a volte mi emoziono un po’…L’emozione più bella invece è stata l’esordio al Bernabeu ce l’ho anche tatuato. Quando ho saputo che sarei stato della partita contro il Real, in mattinata, ho fissato il soffitto fino alle nove di sera, ero in bambola…però è stato bellissimo. Un altra tappa importante è stata sicuramente la doppietta in Champions col Porto, a Casillas, uno dei portieri più forti della storia del calcio”.