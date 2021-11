Romania-Islanda 0-0: ‘Echipa Nationala’ quasi fuori dal Mondiale

Servirà un miracolo alla Romania per sperare nella qualificazione ai playoff del prossimo Mondiale. L’Echipa Nationala aveva il destino nelle sue mani, ma dopo il pareggio per 0-0 di questa sera, le speranze si riducono al minimo. La Macedonia del Nord ha battuto l’Armenia e, coi tre punti che potrebbe conquistare proprio contro l’Islanda, si qualificherebbe come seconda del girone, che vede la Germania al primo posto.

Tanta delusione sui volti di Chiriches e compagni. Tanti i tiri in porta della squadra di Radoi, ma la porta dell’Islanda questa sera sembrava maledetta. Nel finale la Romania ha anche colpito un palo. Le occasioni non sono mancate, ma la prova più che sottotono degli attaccanti -come Alibec– ha influito sul risultato. La Romania dovrà battere il Liechtenstein e sperare che la Macedonia non vinca contro l’Islanda nell’ultima giornata, per arrivare seconda nel girone.