Stando a quanto riportato da Fabrizio Romano, giornalista ed esperto di mercato, sul proprio account Twitter, il Napoli sarebbe in trattativa con Luis Enrique, ex allenatore di Roma e Barcellona ed ex ct della Spagna: “Il Napoli è in trattative con Luis Enrique come uno dei principali candidati per l’incarico dopo che Luciano Spalletti ha deciso di lasciare il club. Trattative in corso. Club cauto perché Luis Enrique è anche nella lista di altri top club, ma il Napoli insisterà ancora”.