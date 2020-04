Ronaldinho, barbecue di addio da parte dei detenuti per la sua scarcerazione

L'ex campione brasiliano era in carcere in Paraguay per un passaporto falso Pubblicato il alle 22:53 da •

Secondo quanto riportato da ESPN la scarcerazione di Ronaldinho dopo un mese di detenzione sarebbe stata salutata con un barbecue in suo onore. L’asso brasiliano, assieme al fratello Roberto de Assis, sono stati arrestati lo scorso 6 marzo per detenzione di passaporto falso e sono stati rilasciati dopo 32 giorni dietro cauzione da 1,6 milioni di dollari. Una volta arrivata la notizia agli altri carcerati stato deciso di salutare così i fratelli De Assis. Una fonte ha spiegato come Ronaldinho si sia fatto amare nella struttura, giocando a calcio con i detenuti e frequentando un corso di falegnameria. L’ex Barcellona e Milan ha promesso loro di andare a trovarli prima di tornare in Brasile, anche se non è chiaro quando sarà possibile. Le indagini sono ancora in corso e sono estese anche a un reato di riciclaggio di denaro.